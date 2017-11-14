Офисы банка «Советский» эвакуировали из-за электронного письма

В понедельник, 13 ноября, в Петербурге эвакуировали офисы банка «Советский». Это произошло из-за электронного письма с угрозой, передает «Фонтанка».

Накануне в банк «Советский» пришло электронное письмо, которое сообщало, что в одном из офисов находится бомба. Из-за этого эвакуировали все девять отделений банка.

Письмо отправили с украинского адреса meta.ua. Из ложного сообщения о минировании возбудили уголовное дело.

Осенью в Петербурге «минировали» аэропорт «Пулково», жилой дом на Тихорецком проспекте, три вокзала, 16 гостиниц, 19 торговых центров, несколько комитетов Смольного и другие общественные места.