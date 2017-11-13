В Петербурге мужчина восемь часов держал в заложниках четырех подростков

В Петербурге мужчина в течение восьми часов держал в заложниках четырех подростков. Инцидент произошел накануне в Купчино.

Житель Фрунзенского района попросил четырех подростков 13-14 лет о помощи, передает "Фонтанка". Потом он завел их к себе в квартиру, где достал пистолет и стал угрожать убийством. У одного из подростков он забрал мобильный телефон.

Мужчина удерживал молодых людей восемь часов. Около двух часов ночи в дверь его квартиры постучались полицейские, мужчина открыл им.

В результате гражданина, который оказался сильно пьян, доставили в полицию. Его пистолет отправили на экспертизу, а детей передали родителям.