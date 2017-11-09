Пожар в Мурино локализовали

Пожар в поселке Мурино на севере Петербурга локализовали. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в десять часов утра. В Мурино загорелись два ангара, площадь одного из низ составляет 10х40 м, второго – 10х15м.

В устранении огня участвовали 12 единиц техники и 54 человека. Пострадавших нет.