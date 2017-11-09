В Новом Девяткино на сутки отключили отопление в 39 домах

В жилых домах Нового Девяткино отключили отопление. Об этом сообщило ГУ МЧС Ленинградской области.

Без отопления остались 26 тыс. человек. На месте отключения работает «Теплосеть-СПб». Теплоснабжение в жилые дома вернется спустя сутки – в девять утра 10 ноября.

В «Теплосети-СПб» сообщили «Санкт-Петербург.ру», что в зоне работ находится 39 зданий, у которых горячее водоснабжение в штатном режиме. Отопление в эти дома подается на пониженных параметрах.