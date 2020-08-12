В Грузино пенсионера насмерть сбил поезд

Пенсионер пытался перебежать железнодорожные пути перед приближающимся поездом на станции Грузино во Всеволожском районе Ленобласти. По данному факту транспортная полиция проводит проверку.

"Гражданин на пешеходном переходе пытался перебежать через пути перед приближающимся поездом, споткнулся и упал на рельсы. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось", - говорится в сообщении ведомства.

77-летний местный житель скончался на месте от полученных травм.