Техас по-купчински: полицейский застрелил напавшего на него водителя во Фрунзенском районе

Около пяти утра 12 августа во Фрунзенском районе Петербурга полицейский застрелил напавшего на него водителя.

По данным регионального главка МВД, ЧП произошло во время стандартной проверки. Патруль на Боровой улице остановил "девятку", попросив у находившегося за рулем 28-летнего мужчины документы на автомобиль. При осмотре машины правоохранители нашли подозрительный пакет. Заметив это, водитель ударил одного из полицейских и попытался бежать.

Мужчину догнали, тогда он попытался отобрать оружие у правоохранителя, в связи с чем тот выстпелил в него. Попытки оказать первую помощь оказались тщетны, нападавший скончался.

В ходе установления его личности оказалось, что ранее водитель был судим за незаконное приобретение оружия, организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нем. В машине нашли обрез ружья и боеприпасы.

Действия полицейского признаны правомерными.