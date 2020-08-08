Чеченец вывернул руку женщине-полицейскому в ответ на просьбу предъявить документы

Безработный чеченец в ночь на субботу нанес телесные повреждения сотруднице полиции, попросившей его предъявить документы.

Сотрудница миграционной службы остановила 21-летнего мужчину на Конюшенной площади. На требование предъявить документы уроженец Чечни отреагировал неадекватно, вывернув руку 36-летней женщине.

Пострадавшей врачи оказали помощь, а напавшего направили в отдел полиции, где был составлен протокол о неповиновении сотруднику полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.