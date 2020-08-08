На троих рабочих в Петербурге упал балкон

Трое рабочих компании «ПСК Реконструкция», занимавшихся демонтажом балконов на Лесном проспекте в Петербурге, пострадали при обрушении.

ЧП произошло накануне вечером по адресу: Лесной проспект, 37/1. Рабочие находились на балконе второго этажа, когда плита обрушилась. Один из них сломал ногу и получил закрытую травму груди, второй упал в обморок, о состоянии третьего ничего не известно.

На данный момент в доме провели контраварийные мероприятия, укрепив балкон второго этажа, на который упал балкон третьего, деревянными конструкциями. Работы приостановлены на семь дней, в течение которых специальная комиссия Фонда капремонта, определит, как работать дальше. Всего в планах отремонтировать 28 аварийных балконов.