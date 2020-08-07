Житель Шушар избил беременную жену, она родила раньше срока

В Шушарах муж избил 30-летнюю беременную жену. Конфликт на бытовой почве закончился прждевременными родами. Полиция проводит проверку.

ЧП произошло накануне. Медики, к которым поступила роженица, заявили в полицию о травмах женщины 1990 года рождения. Она была на 33 неделе беременности.

"По предварительной информации, преждевременные роды могли спровоцировать полученные травмы. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает", - говорится в сообщении петербургского главка МВД.

Потерпевшая заявила, что травмы ей нанес муж, который доставлен был в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.