Ребенок упал в Крюков канал во время речной прогулки в Петербурге. ЧП произошло еще 2 августа под Матвеевым мостом.

Десятилетний мальчик зацепился за мост и упал за борт. Его спасли двое взрослых, прыгнувших за борт и мужчина на берегу.

Ранее сообщалось, что маломерным судам, которые не подлежат государственной регистрации, могут запретить плавать по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке, Кронверкскому проливу, Крюкову каналу и каналу Грибоедова.

Напомним, навигация в этом году стартовала только 28 июня, погодные условия в Петербурге тоже не располагают к длинным водным прогулкам, так что до конца сезона доживут не все владельцы корабликов для туристов.