Петербуржца подозревают в убийстве мигранта, снимавшего у него квартиру

Тело приезжего из Таджикистана нашел хозяин занимаемой им квартиры в Красносельском районе Петербурга. Позже он был задержан по подозрению в его убийстве.

Сообщение о смерти мигранта поступило в полицию накануне в полдень. ЧП произошло на улице Маршала Казакова. Хозяин квартиры в доме 28/3 заявил, что нашел труп арендатора. 22-летний приезжий был, по предварительным данным, избит и задушен.

Вечером того же дня по подозрению в убийстве молодого человека задержали 45-летнего неработающего хозяина квартиры. На него составлен протокол. Сейчас он находится в изоляторе.