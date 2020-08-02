Петербургская полиция задержала стрелка, палившего из автомата на Морской набережной

Полиция в Петербурге задержала стрелка, палившего из автомата на Морской набережной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧП произошло накануне около 22:00 мск под мостом ЗСД. Трое неизвестных начали пальбу из автоматов. Прибывшие на место стражи порядка задержали на месте 34-летнего уроженца Волгоградской области со светозвуковым автоматом СХ-АК-103.

Пострадавших в результате инцидента нет, мужчина, по предварительным данным, стрелял в воздух.

Оружие забрали на экспертизу. В отношении стрелка составили административный протокол о мелком хулигантстве.