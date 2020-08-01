ДТП в Ленобласти унесло жизнь ребенка

Четырнадцатилетний ребенок погиб, еще трое детей пострадали в результате ДТП на трассе "Скандинавия".

Трагедия произошла 1 августа около 16:10 мск. На 112 километре автомобильной дороги А-181 32-летний водитель «Киа Соренто» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Сканиа» под управлением 31-летнего мужчины.

По данным отдела пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, погиб 14-летний ребенок. Пострадали женщина и еще трое детей.