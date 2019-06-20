Бабушка не виновата: стоит ли застраховать квартиру от котов?

О жизни и здоровье жители Петербурга заботятся больше, чем о собственном имуществе – об этом говорят данные Центробанка по итогам 2018 года. В то же время аналитики считают, что россиянам стоит всерьез изучить статистику для того, чтобы убедиться в необходимости страхования имущества. Так, каждый третий житель России хотя бы раз в жизни становился жертвой затопления квартиры по вине соседей. При этом непредвиденных затрат можно с легкостью избежать, если квартира или дом будут застрахованы.

К сожалению, практически каждый россиянин сталкивался со смешными или не очень смешными курьезами в сфере ЖКХ. Так, в 2018 году в Петербурге по вине коммунальных служб «выросли» настоящие Альпы из снега. Кому-то ситуация покажется типичной для русской зимы, кто-то посчитает сказочно красивым заснеженный город и не обратит внимание на неудобства. На самом же деле сложилась довольно неприятная картина: из-за наледи и гололеда пострадали и были госпитализированы порядка 4000 человек.

Никто не рад, когда дома водопад

В то же время причиной происшествия может стать не только халатность коммунальных служб или природный катаклизм. По статистике, почти половина страховых случаев, связанных со страхованием недвижимости, наступает именно при затоплении квартиры или дома. Кроме того, каждый третий житель России хотя бы раз в жизни был либо пострадавшим от затопления, либо его виновником.

В том же Петербурге жители многоквартирного дома столкнулись с тем, что их затопили коты. Этажом выше над ними жила бабушка, любимцами которой были несколько котов. После ее смерти питомцы продолжили жить в квартире без постоянного присмотра. То ли животные каким-то образом самостоятельно открыли кран смесителя, то ли сантехника вышла из строя, но случился курьез: была серьезно затоплена квартира снизу. Казалось бы, «забавное» происшествие, но владельцы квартиры понесли серьезный ущерб: пострадала внутренняя отделка комнат.

Страховые компании даже провели исследование и выяснили, кто чаще всего становится виновником потопа. Как правило, чаще всего затапливают соседей пожилые люди (58%), при этом большую часть из них составляют женщины (72%). Дети и подростки становятся причиной потопов нечасто, всего в 6% случаев.

Каждый житель многоквартирного дома теоретически может стать жертвой неаккуратности соседей или пострадать от своей собственной рассеянности. Поэтому важно заранее оградить себя и свое имущество от возможных последствий залива. Лучшим решением для этого станет оформление страхового договора.

Многим кажется, что затопленная квартира – пустяк. На самом деле для того, чтобы устранить последствия, может потребоваться крупная сумма денег. Больше всего при затоплении квартир страдает мебель и техника – 63% страховых случаев. Затем идут потолки, стены и напольные покрытия. Безусловно, уровень ущерба от потопа в каждом случае считается индивидуально и состоит из материальной и моральной компенсации, но в среднем она составляет около 200 тыс. рублей. Следует также учитывать время, которое необходимо потратить на вызов оценочной комиссии, доказательство полученного ущерба, многоразовые переговоры с соседями. Вот так простая случайность становится серьезной проблемой для владельцев недвижимости: того, кто затопил, и того, кого затопили.

Несмотря на печальную статистику, россияне не спешат страховать свое имущество: количество застрахованных квартир составляет не более 5% от всего жилого фонда. Вторичное жилье страхуют только 10% владельцев, чуть лучше ситуация обстоит с новостройками, но это больше связно не с сознательностью жильцов, а с правилами получения ипотеки – страхование квартиры является обязательным условием при получении жилищного кредита.

В прошлом году в Петербурге было заключено 1 157 480 договоров добровольного страхования имущества физических лиц. В 2017 году число договоров добровольного страхования имущества было примерно на таком же уровне (около 1,6 млн). Но если сравнивать с Москвой, то эта цифра невероятно мала: в столице в 2018 году было заключено 23 593 484 договоров.

Уступает страхование имущества и еще одному добровольному виду страхования – личному страхованию от несчастных случаев и болезней: в 2018 году в Петербурге было заключено 2 266 265 таких договоров: о своей жизни и своем здоровье жители Петербурга заботятся больше, чем о недвижимости.

Плати меньше – получай больше

В чем же выгода страхования имущества? Во-первых, страховой полис – это гарантия того, что все переговоры с виновником затопления будет вести не собственник, а представитель страховой компании. Экономию времени и нервов сложно оценить в деньгах, поэтому данный пункт – один из самых важных.

Во-вторых, если собственник жилья пострадал от затопления, он может рассчитывать на компенсацию и возмещение ущерба для проведения ремонтных работ со стороны страховой компании.

Как правило, стандартная страховка квартиры от затопления соседей включает в себя: внутреннюю отделку, движимое имущество, конструктивные элементы и гражданскую ответственность перед соседями. Без страховки собственнику в лучшем случае удастся получить от виновника затопления компенсацию на косметический ремонт. Кроме того, зачастую пострадавшим приходится обращаться в суд для получения даже минимального возмещения. При этом нередко в ходе долгих разбирательств выясняется, что у ответчика попросту нет средств для того, чтобы покрыть причиненный ущерб. Ведь, как правило, виновниками потопов становятся пенсионеры.

Но нагляднее всего представить выгоду в цифрах. Стоимость страхования жилого помещения от затопления варьируется у разных страховых компаний от 0,1% до 1% от общей суммы страхового возмещения. Например, если владелец жилья хочет получить компенсацию по наступлению страхового случая в размере 500 тыс. рублей, то в год ему необходимо будет заплатить максимум 5000 рублей. Это всего 417 рублей в месяц – стоимость одного неплохого бизнес-ланча или две поездки на такси. Совсем небольшая цена за собственное спокойствие и возможность без лишних хлопот восстановить утраченное имущество после затопления.

Пословица «скупой платит дважды» очень уместна в вопросе о добровольном страховании имущества. Очевидно, что лучше не поскупиться и потратить раз в месяц небольшую сумму, чтобы быть уверенным в защите своей недвижимости, чем в момент ЧП единовременно потерять не меньше 200 тыс. рублей. Разве это не оптимальный вариант для современного владельца недвижимости?