Из-за схода лавины в Хабаровском крае погибли два человека

На поселок Многовершинный в Николаевском районе Хабаровского края утром в субботу, 29 декабря, сошли несколько лавин. В результате стихийных бедствий погибли два человека. Об этом сообщается на официальном сайте краевого правительства.

Первая лавина сошла на компрессорную станцию предприятия, где в это время находился один человек. К пострадавшему выдвинулась группа спасателей компании из девяти человек. Их накрыло следующей сошедшей лавиной. Всего под снегом оказались 10 человек.

На настоящий момент сотрудники предприятия достали из-под лавины девять своих коллег. Двое из них погибли, семеро в тяжелом состоянии доставлены в больницу поселка. «Механика компрессорной станции еще ищут», – сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

В Николаевском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Анатолия Леонова, местные власти пообещали оказать материальную поддержку пострадавшим. «Будет оказана материальная помощь, в каком объеме, пока не определено. Предприятие, скорее всего, тоже окажет какую-то помощь», – сказал Леонов.