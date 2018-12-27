Врачи не смогли спасти упавшего в замерзшую Неву с Дворцового моста мужчину

Врачи не смогли спасти мужчину, который утром в четверг, 27 декабря, упал с Дворцового моста в Петербурге. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

«Сообщение поступило в 09:50. Документов при погибшем не было. На вид мужчине 35-40 лет», – рассказали в пресс-службе.

Спасатели, которые приехали на место происшествия, достали пострадавшего с тяжелыми травмами с середины Невы, используя катер на воздушной подушке. С судна мужчину перенесли в реанимобиль. Врачи пытались спасти его, но не смогли. Полиция проводит проверку.