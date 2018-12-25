Цунами в Индонезии: число жертв увеличилось до 373 человек

В Индонезии продолжаются работы по ликвидации последствий мощного цунами. Как сообщает официальный представитель национального агентства страны по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо, жертвами цунами стали 373 человек, передает Tribunnews.

Ранения получили 1459 человек. Еще 128 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, 5665 человек были эвакуированы во временные убежища, сообщает Associated Press.

В результате обрушившегося стихийного бедствия полностью разрушены 681 жилой дом, 69 гостиниц, 420 лодок, 60 торговых палаток и магазинов, а также десятки транспортных средств.

«Цунами произошло во время длительного отпуска, много туристов останавливались в отелях и гостиницах. Отсутствие раннего предупреждения о цунами привело к значительному числу жертв, потому что у общины не было возможности эвакуироваться», – сообщил Сутопо Пурво Нугрохо.

Власти считают, что цунами было вызвано извержением вулкана.

Спасательные службы продолжают проводить разбор завалов, поиск и спасение пострадавших. В работах по ликвидации задействованы несколько тысяч человек. Россиян среди погибших и пострадавших нет.

Цунами обрушилось на жилые дома ночью 23 декабря в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра.