При обрушении здания в Дзержинском погибли три человека

В результате обрушения производственного здания в подмосковном Дзержинском погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Московской области.

Инцидент случился на заводе по производству оборудования для систем вентиляции и кондиционирования воздуха, принадлежащем ООО «Техногрупп».

«По предварительным данным, из-под завалов извлечены все, кто мог под ними находиться», – сказал представитель МЧС. Разбор завалов продолжается.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев уточнил, что пострадали 12 человек. «На данный момент в результате происшествия в городе Дзержинский Московской области в Дзержинскую городскую больницу госпитализированы шесть человек с травмами различной степени тяжести. Еще шестерым была оказана первая помощь, в госпитализации они не нуждались», – сказал Матвеев.

Глава города Виталий Панаморенко назвал телеканалу «360» предварительную причину обвала кровли: «Это большой холодильник рухнул. Это большая закрытая частная территория, там работают все службы. Предварительно что-то говорить сложно. Больших снегопадов не было, чтобы на снег грешить. Там МЧС работает, службы наши», – сказал Панаморенко.

Площадь обрушения составила 130 квадратных метров. Для помощи пострадавшим привлечены 116 человек и 35 единиц техники.