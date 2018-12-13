При крушении скоростного поезда в Анкаре погибли четыре человека

В железнодорожной аварии в Анкаре погибли, по предварительным данным, не менее четырех человек, 43 ранены. Об этом заявил губернатор города Васип Шахин в эфире телеканала NTV.

«Поезд столкнулся с маневровым локомотивом, который не должен был находиться на этих путях. Четыре человека погибли и 43 ранены. Цифры еще будут уточняться. Все спасательные службы задействованы, ведется расследование происшествия», – сказал Шахин.

Утром в четверг произошло столкновение скоростного поезда, следовавшего из столицы Турции в Конью, с локомотивом. С рельсов сошли два вагона поезда. Произошло обрушение надземного перехода.

В настоящий момент посольство РФ в Анкаре выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.