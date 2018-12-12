Возле торгового центра в Назрани произошел взрыв

Возле торгового центра «Ковчег» в Назрани произошел взрыв. Об этом сообщает «Кавказский узел».

«Сегодня около 18 часов в торговом центре на улице Картоева в Назрани, во время задержания подозреваемых, один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате взрыва пострадали два сотрудника. Они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу», – пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Ингушетия.

ТАСС со слов источника среди медиков утверждает, что двое силовиков были ранены и доставлены в больницу. «Два сотрудника находятся в РКБ в городе Назрани со множественными ранениями верхних и нижних конечностей. Они в сознании, состояние средней тяжести, некритическое. С ними работают нейрохирурги, травматологи», – заявил собеседник агентства.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что подозреваемые, по версии полиции, были причастны к террористической деятельности. Они убиты, сообщили источники ТАСС и «Интерфакс».