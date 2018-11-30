В Купчино прорвало трубу с кипятком, пар доходил до восьмого этажа

В пятницу, 30 ноября, кипяток пробил асфальт во дворе между домов на Малой Карпатской улице. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Пар от кипятка доходил до восьмого этажа многоэтажного дома. Пользователи сети назвали эту ситуацию очередным «стрит-клинингом».

В «Теплосети» «Фонтанке» рассказали, что сообщение о прорыве поступило в 16:00. В зону аварии попало три дома. Как уверяют энергетики, отопление в квартиры поступает по пониженным параметрам, горячая вода – в штатном режиме.

Закончить ремонт планируют к 01:00 1 декабря.

В кипяток попал припаркованный автомобиль. «Ответственность предприятия застрахована, реальный ущерб будет возмещен», – отметили в компании.