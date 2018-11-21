Самолет насмерть сбил человека, когда взлетал в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево в Москве самолет насмерть сбил человека на взлетно-посадочной полосе. Об этом говорится в сообщении авиакомпании «Аэрофлот».

Об инциденте сообщил экипаж самолета 20 ноября в 20:10, который вылетал в Афины. На месте происшествия обнаружили тело и личные вещи мужчины.

Личность погибшего установлена – известно, что это 25-летний мужчина. По данным СК, он получил удар стойкой шасси. По информации источника «Интерфакса», погибший был гражданином Армении, депортированным из Испании на родину с пересадкой в Москве.

СК и прокуратура проводят проверку и выясняют обстоятельства того, как мужчина попал на летное поле. Самолет не получил повреждений и не стал возвращаться в аэропорт вылета, сообщает «Интерфакс».

Из-за закрытия взлетно-посадочной полосы было задержано восемь рейсов. Задержка коснулась рейсов, которые должны были вылететь в Нижний Новгород, Воронеж, Минск, Челябинск, Ригу, Ставрополь, Таллин и Сыктывкар.

Отмечается также, что в настоящее время ограничения в аэропорту Шереметьево сняты. Рейсы выполняются по расписанию.