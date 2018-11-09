При пожаре в автомастерской в Ленобласти погибли четыре человека

На территории шиномонтажа в поселке Мурино Всеволожского района Ленобласти утром 9 ноября случился пожар. В результате происшествия погибли четыре человека.

На месте до сих пор работают спасатели. В настоящее время угроза открытого огня ликвидирована. Спасатели приступили к локализации пожара.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти, личность двоих погибших уже установлена.

«Погибли четверо мужчин. Личность двоих мужчин установлена. Устанавливается личность еще двоих погибших. Причины возникновения пожара установят дознаватели отдела дознания Всеволожского района», – сообщили в МЧС.