СК: Бомбу в здание ФСБ в Архангельске пронес подросток, это был теракт

Взрывное устройство в здание Управления ФСБ по Архангельской области принес подросток, который при его подрыве погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По данным СК РФ, взрыв произошел в тамбуре здания.

«По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Личность подростка установлена», – говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте (ст. 205 УК) и незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК).

Глава СК Александр Бастрыкин поручил как можно быстрее установить мотивы подозреваемого, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Кроме того, правоохранительные органы должны установить и изучить круг общения подозреваемого, взаимоотношения и обстановку в его семье.​

В среду, 31 октября, в здании ФСБ по Архангельской области в Архангельске произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в здание ведомства вошел мужчина и достал из сумки некий предмет, взорвавшийся у него в руках.

В СК подтвердили, что трое пострадавших при взрыве – сотрудники ФСБ. Они получили ранения различной степени тяжести.