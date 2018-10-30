В палубе «Адмирала Кузнецова» после падения крана образовалась пятиметровая дыра

Из-за падения башенного крана в крейсере «Адмирал Кузнецов» осталась «дырка четыре на пять метров». Об этом рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Он отметил, что такие конструкции ремонтируются легко и быстро.

«Речь идет о ремонте металлических конструкций. Это стандартная работа наших сварщиков, которая займет неделю-полторы», – заявил Рахманов.

По словам начальника пресс-службы Центра судоремонта «Звездочка» Евгения Гладышева, кран упал на ту часть корабля, где происходит плановый ремонт палубы.

Корпус корабля при этом не пострадал. «Сроки сдачи корабля заказчику, то есть министерству обороны, несмотря на сегодняшний инцидент, остаются прежними – 2021 год», – сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя завода.

Гигантский плавучий док ПД-50 в Мурманске затонул в ночь на 30 октября. Авария случилась при спуске крейсера «Адмирал Кузнецов» на воду.

В результате пострадали пять человек: четверых работников извлекли из воды с признаками обморожения, один до сих пор считается пропавшим без вести.

По оценкам экспертов, операция по подъему дока на поверхность может занять около года.

«О причинах ЧП пока говорить сложно. Выводы будут делать следственные органы», – сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.