В Индонезии разбился пассажирский самолет, на борту которого было больше 180 человек

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение через 13 минут после вылета из Джакарты.В Министерстве транспорта Индонезии утверждают, что на борту находились 188 человек, в том числе члены экипажа. По другой информации, в самолете летели 189 человек: 181 пассажир, двое пилотов и шестеро бортпроводников.

Лайнер выполнял рейс JT610 в город Панкалпинанг в 6:20 утра по местному времени (в 2:20 по мск). По информации BBC News, экипаж запросил возвращение в аэропорт перед тем, как исчезнуть с радаров.

Очевидцы сообщили, что видели, как самолет упал в море в 11 километрах от западного побережья острова Ява. Экипажи нескольких гражданских судов, которые сейчас находятся в том районе и поддерживают радиоконтакт с Агентством по преодолению ЧС, сообщили, что нашли там утром самолет.

Спасатели уже обнаружили место крушения самолета, его обломки и личные вещи пассажиров.

Агентство Reuters со ссылкой на заявление авиакомпании заявляет, что самолет был пригоден к полету. По его данным, двое пилотов воздушного судна налетали в общей сложности 11 тыс. часов.

В экстренных службах отметили, что упавший самолет начал эксплуатироваться в августе 2018 года.

Lion Air является крупнейшим бюджетным перевозчиком Индонезии, но в международных рейтингах безопасности авиакомпаний обычно занимает одно из последних мест, пишет ТАСС.