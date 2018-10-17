Глава Крыма: Подозреваемый в теракте в Керчи установлен, он покончил с собой

Подозреваемый в совершении теракта в керченском колледже покончил с собой. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Потенциальный убийца покончил с собой. Он студент четвертого курса этого же учебного заведения», – сказал Аксёнов.

СК подтвердил, что в нападении на колледж подозревается 18-летний Владислав Росляко. Его тело было найдено с огнестрельным ранением на втором этаже колледжа. Причина смерти пока неизвестна. Есть информация, что у него было разрешение на охотничье оружие, которое он получил в октябре.

В Керченском политехническом колледже произошел взрыв, в результате которого, по данным СК, погибли 17 человек. Первоначальный осмотр тел говорит о том, что погибшие умерли от огнестрельных ранений.

Также сообщается о 50 пострадавших, из которых шесть человек находятся в тяжелом состоянии, 31 раненому может потребоваться эвакуация в другие медицинские учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.

Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ и Следкому принять необходимые меры по установлению причин взрыва в Керчи.

Глава Крыма объявил трехдневный траур в Крыму в связи с произошедшей трагедией.

Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким погибших: «От имени депутатов Петербурга, жителей всего нашего города выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв этого бесчеловечного преступления. Его целью стали мирные, молодые граждане России».

Он также добавил: «Терроризм – величайшее зло современности, и ленинградцы-петербуржцы разделяют всю боль жителей Керчи, всех крымчан. Мы скорбим вместе с вами. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления».