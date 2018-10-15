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Полиция обезвредила преступника, который захватил заложницу в Кёльне

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© Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

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Во время спецоперации был эвакуирован весь железнодорожный вокзал города.

Преступника, захватившего заложницу на железнодорожном вокзале Кёльна, обезвредила городская полиция. Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

По информации ведомства, преступник был тяжело ранен. Женщина, которая была у него в заложниках, получила легкие ранения. Им обоим оказывается медицинская помощь.

Личность преступника и его мотивы пока неизвестны.

Во время спецоперации был эвакуирован весь железнодорожный вокзал города, задержали поезда. Полиция призвала местных жителей избегать район вокзала. Оцепление пока не снято.

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