Полиция обезвредила преступника, который захватил заложницу в Кёльне

Преступника, захватившего заложницу на железнодорожном вокзале Кёльна, обезвредила городская полиция. Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

По информации ведомства, преступник был тяжело ранен. Женщина, которая была у него в заложниках, получила легкие ранения. Им обоим оказывается медицинская помощь.

Личность преступника и его мотивы пока неизвестны.

Во время спецоперации был эвакуирован весь железнодорожный вокзал города, задержали поезда. Полиция призвала местных жителей избегать район вокзала. Оцепление пока не снято.