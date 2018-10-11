В результате ДТП в Чувашии погибли 12 человек

В результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Чебоксарском районе Чувашии, по предварительным данным, пострадали 19 человек, 12 из них погибли. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Столкнулись грузовик и пассажирский Fiat, который следовал из Канаша в Москву», – сообщается в МВД.

Отмечается, что ДТП произошло около 19:10 по мск в Чебоксарском районе республики. Авария произошла на 647-м километре трассы М7. В ГИБДД установили владельца микроавтобуса, он работал легально. По информации правоохранителей, виновником смертельной аварии может быть водитель фуры. Сообщается, что он выехал на встречную полосу в неположенном месте.

В настоящее время всем раненым оказывают медицинскую помощь. Главы республики Светлана Каликова сообщила, что власти Чувашии взяли на контроль эту ситуацию.

«Семь бригад скорой помощи и два реанимобиля сразу же выехали на место происшествия», – заявила Каликова. Она добавила, что врачи не дают комментариев по поводу состояния пострадавших.

Ранее в Тверской области произошло ДТП, в результате которого погибли 13 человек. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу маршрутного такси Ford, которое столкнулось с рейсовым автобусом.