Шоумен Стас Барецкий госпитализирован после ДТП с трактором в Петербурге

Стас Барецкий попал в аварию в Петербурге. Машина музыканта врезалась в трактор, в результате чего артист сломал ногу и несколько ребер. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Петербург» во «ВКонтакте».

ДТП случилось на пересечении Ветеранов и улицы Генерала Симоняка. Шоумен уверен, что на него было устроено покушение.

«Я просто ехал прямо, а тут трактор. Это было покушение, он взялся из ниоткуда и просто перекрыл мне дорогу. Я сейчас в сознании, еду в скорой, сильно грудью ударился, нога правая сломана, но я все соображаю. Водителя трактора не видел, я сознание потерял, пришел в себя уже в скорой», – отметил музыкант.

Барецкий находился в автомобиле LADA Priora. Он пояснил, что пересел на отечественную машину после того, как сжег свой BMW из патриотических соображений.

«Машина в хлам, конечно. Не подлежит восстановлению. После больницы я выясню, кто виновник ДТП. Сначала узнаю, кто он такой, а потом буду думать, обращаться ли в полицию. Все службы на место аварии приехали очень быстро. Говорят, трактор внезапно повернул и перегородил путь », – добавил Барецкий.

Стас Барецкий в 2005–2008 годах выступал в группе «Ленинград». Также выпустил семь сольных альбомов и один совместный с группой «Ёлочные игрушки».

Фото: «ВКонтакте» / ДТП и ЧП