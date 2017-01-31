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Сотрудники ФСБ изымают документы в Эрмитаже

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© Фото: travel.rambler.ru

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Предположительно, оперативные мероприятия связаны с контрактом на строительство нового фондохранилища музея.

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области проводят изъятие документов в Государственном Эрмитаже. Оперативные мероприятия осуществляются совместно с районным отделом по Центральному району Петербурга и Службой по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом.

По предварительной информации, действия УФСБ связаны с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице, сообщает "Фонтанка.ру". Отмечается, что мероприятия могут коснуться Михаила Новикова, заместителя директора Эрмитажа по строительству.

Контракт стоимостью 3,67 млрд рублей был заключен между Эрмитажем и московской компанией "Мехстройтранс". Компания получила аванс размером около 1 млрд рублей, однако она осуществляла работы со значительным отставанием от графика, а также не оплачивала исполненные работы субподрядчикам. В Эрмитаже при этом отметили, что отставание не критично, а с руководством "Мехстройтранса" договорились об увеличении темпов работ для выправления ситуации.

Сообщается, что сегодня, 31 января, Московский арбитражный суд должен был рассмотреть иск о признании ООО "Мехстройтранс" банкротом и о назначении арбитражного управляющего.

Проект нового фондохранилища был разработан бюро OMA голландского архитектора Рема Колхаса. Его планировали построить напротив реставрационно-хранительского центра Эрмитажа в виде стеклянного куба. Общая площадь 14-ти этажного здания составляет 51,5 тыс. кв. м.

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