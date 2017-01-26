Над 5-й Советской клубится пар - улицу залило кипятком

В центре Петербурга из-за прорыва трубы ограничено отопление. Авария случилась у дома № 19 по 5-й Советской улице. Место аварии залило кипятком, вокруг образовался пар.

В настоящее время в 36 дома в районе инцидента будет подаваться тепло по пониженным параметрам, сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Ремонтные работы начались в 10:00, по нормативу восстановить теплоснабжение в полной мере должны к 23:00.