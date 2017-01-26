На Софийской улице прорвало трубу с кипятком (ФОТО)

На Софийской улице прорвало трубу с кипятком, из-за чего 10 домов во Фрунзенском районе перевели на резервное теплоснабжение. Горячая вода при этом не отключалась.

Информация об аварии поступила в 04:40, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на "Теплосеть Санкт-Петербурга". Провыв произошел на трубе диаметром 500 м у дома № 55 по Софийской улице.

Устранять прорыв начали с пяти часов утра. Предположительно, работы завершатся в течение 20 часов.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на месте аварии провалился асфальт, несколько машин наполовину ушли под землю. Движение по Софийской улице в сторону проспекта Славы ограничено.

Фото: vk.com/spb_today