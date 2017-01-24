"Ломоносовскую" открыли после починки эскалатора

Станцию метро "Ломоносовская" открыли на вход. Она была закрыта для пассажиров более 20 минут из-за поломки эскалатора.

В 15:25 в эксалатор, работающий на спуск, попал посторонний предмет. Из-за этого пассажиры не могли спуститься в метро, у турникетов образовалась давка. В 15:49 сотрудникам метрополитена удалось восстановить работу механизма.