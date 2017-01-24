"Ломоносовскую" закрыли для пассажиров

На станции метро "Ломоносовская" сломался эскалатор, работающий на спуск пассажиров. В него попал посторонний предмет.

В настоящее время станция метро закрыта на вход для пассажиров. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что восстановить работу эскалатора обещали через 15 минут. Станцию закрыли в 15:25, по данным на 15:47, ее не открыли. Перед турникетами собралось большое количество людей.

Фото: vk.com/spb_today