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На КАД вылилось 4 тонны топлива из-за перевернувшегося бензовоза (ФОТО)

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Кольцевая автодорога
© Фото: newstracker.ru

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Авария привела к шестикилометровой пробке на магистрали.

На Кольцевой автодороге произошло ДТП с участием бензовоза, из-за чего на дорогу вылилось около четырех тонн дизельного топлива.

Авария произошла около 11:00. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, бензовоз влетел автомобиль Lada, однако неизвестно, произошло это до или после того, как бензовоз перевернулся. В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего. Пострадавших в ДТП нет.

На 88-м км внешнего кольца КАД спасатели ведут работы по сбору топлива. Движение не перекрыто, но ограничено по двум полосам дороги. У места аварии, по данным на 13:30, была пробка в 6,2 км, сообщает сервис "Яндекс.Пробки". В настоящее время она сократилась.

Фото: vk.com/spb_today
 

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