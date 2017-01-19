Переход у станции метро "Купчино" закрыли из-за бесхозной сумки

У станции метро "Купчино" и одноименной железнодорожной станции закрыли подземный переход. Там нашли бесхозную сумку.

На месте уже находятся сотрудники транспортной полиции, которые оцепили переход. Из него эвакуировали всех людей, сообщает "Фонтанка.ру".

В настоящее время продолжает работать второй переход, который позволяет попасть на станцию. Происшествие не повлияло на работу станции метро "Купчино".