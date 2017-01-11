Рабочий "Зенит-арены" серьезно травмировался при падении с высоты

На "Зенит-арене" рабочий получил серьезную травму после падения с высоты. Инцидент произошел накануне, 10 января.

Электромонтажник сорвался с двухметровой стремянки. Рабочий приземлился на ступени лестницы. С подозрением на перелом левой ноги 35-летнего мужчину госпитализировали в Военно-медицинскую академию, сообщает "Фонтанка.ру".

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

В середине декабря под сводом "Зенит-арены" установили икону для защиты от происшествий. Считается, что икона Божьей Матери "Державная" помогает чиновникам и представителям власти.

Официально окончание строительства "Зенит-арены" "Метрострой", генподрядчик работ, объявил 26 декабря. Несмотря на это, работы на стадионе продлятся до 1 мая.