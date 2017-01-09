В здании ГУАП нашли мертвого преподавателя

В здании Санкт-Петербургского государственного университета авиационного приборостроения найден мертвым один из преподавателей.

Заведующий лабораторией с кафедры управления качеством пришел в ГУАП еще утром 8 декабря, однако к вечеру так и не вышел за ее пределы. Сотрудники охраны в одной из аудиторий здания на Большой Морской улице, 67, обнаружили тело 64-летнего мужчину, рядом с которым была веревка.

В настоящее время Следственный комитет проверяет смерть мужчины. По предварительным данным, он совершил самоубийство.