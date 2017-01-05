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Протестующие дальнобойщики заблокировали въезды на ЗСД (ФОТО)

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© Фото: twitter.com/ars_ves

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Водители протестуют против платного проезда по магистрали.

Дальнобойщики блокировали въезды на Западный скоростной диаметр. Движение на всех пяти полосах магистрали было перекрыто на час.

Водители протестуют против платного проезда, передает "Росбалт" слова Андрея Бажутин, оного из организаторов акции.

"Ситуация такова, что у этой дороги должна быть бесплатная альтернатива, а она отсутствует", — заявил Бажутин.

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Дальнобойщики протаранили половину шлагбаумов, сообщает корреспондент "Эха Москвы" Арсений Веснин. При этом Бажутин отметил, что было несколько "можно сказать, случайных" столкновений грузовиков со шлагбаумами.

По словам одного из организаторов акции, представители дорожной полиции спокойно реагируют на происходящее. Несмотря на это, Арсений Веснин на своей странице в Twitter написал, что одного из дальнобойщиков задержали, на него надели наручники.

В настоящее время проезд по северному и южному участкам ЗСД для автомобилей класса 1 составляет 180 рублей, центральный участок остается бесплатным до января. Максимальная стоимость проезда по магистрали составляет 57 рублей. Ранее сообщалось, что в скором времени проезд для машин класса 1 может подорожать до 300 рублей.

 
 
Фото: twitter.com/ars_ves
 

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