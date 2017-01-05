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В Финском заливе затонуло рыболовецкое судно

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© Фото: ТАСС/Игорь Буймистров

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Судно с тремя людьми перестало выходить на связь 4 января.

В Финском заливе затонуло рыболовецкое судно с тремя рыбаками.

Связь с судном Monni пропала накануне, 4 января. Оно должно было прибыть в порт города Усть-Луга, однако не появилось там в назначенное время и пропало с экранов радаров. На его борту было пять тонн выловленной рыбы.

Поиски судна велись при участии береговой охраны ФСБ России, ГИМС МЧС России, администрации Кингисеппского района Ленинградской области и вертолета Ми-8 МЧС.

Днем 5 января в Финском заливе у деревни Липово, в 16 км к северу от порта Усть Луга, было обнаружено масляное пятно. По предварительной информации, именно здесь затонуло судно "Монни", сообщает Life78. В настоящее время спасатели готовятся обследовать дно залива.

По факту пропажи рыболовецкого судна Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).

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