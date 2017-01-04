Рейс в Петербург из Риги отменили из-за плохой погоды

В Латвии отменили рейс из Риги в Петербург. Это связано с метелью и сильным боковым ветром.

Самолет авиакомпании "Эйр Балтик" должен был вылететь в 07:50 по местному времени (08:50 мск). В настоящее время неизвестно, во сколько отправится самолет.

На онлайн-табло Рижского аэропорта также сообщается об отмене рейсов в Брюссель, Мюнхен, Киев, Стокгольм, Вильнюс, Хельсинки и Осло. Кроме того, отменены рейсы из этих городов в обратную сторону.

Проблемы с полетами наблюдаются и в Калининграде. Накануне, 3 января, лайнер рейса Москва - Калининград при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, у него было повреждено шасси. Из-за инцидента аэропорт Храброво закрыли для полетов.

В настоящее время в Петербурге на вылет в Калининград задерживаются три самолета. Их отправление было запланировано на 08:45, 11:15 и 13:00. На онлайн-табло Пулково сообщается, что самолеты, которые должны были вылететь в 08:45 и в 11:15, отправятся в 15:00, а рейс, запланированный на 13:00, вылетит в 14:30.