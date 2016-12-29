В Дагестане задержали семь человек, готовивших теракты в Москве

В Дагестане задержали семь человек, которые готовили теракты в Москве. Они являлись членами законспирированной группы сторонников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанных большое количество оружия, в том числе гранат и компонентов взрывных устройств.

Задержанные планировали устроить теракты по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ.

Две недели назад, 15 декабря, сотрудники ФСБ задержали четырех человек, которые готовили теракты в Москве по указанию эмиссара ИГ из Турции.