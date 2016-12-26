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На месте крушения Ту-154 подняли останки около 80 человек

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© Фото: Артур Лебедев/ТАСС

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Самолет потерпел крушение 25 декабря в Черном море, погибли все 92 пассажира.

В рамках поисковой операции на месте крушения Ту-154 в Черном море обнаружили и подняли на поверхность останки около 80 человек. Такие данные привел "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.

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По предварительным данным, в ходе поисковых работ также нашли крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета.

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил о том, что на поверхность подняли тело командира самолета Романа Волкова. Собеседник агентства заявил, что это было определено по знакам отличия на форме.

Ранее ИА "Народные новости" сообщило, что опознали тело первого погибшего, им оказалась Оксана Батрутдинова, помощница главы департамента культуры Министерства обороны РФ Антона Губанкова, который также летел на разбившемся самолете.

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