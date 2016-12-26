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Опознали первого погибшего в крушении Ту-154

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© Фото: Артур Лебедев/ТАСС

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Самолет потерпел крушение 25 декабря в Черном море, погибли все 92 пассажира.

После крушения самолета Ту-154 опознали тело первого погибшего. Им оказалась Оксана Батрутдинова, помощница главы департамента культуры Министерства обороны РФ Антона Губанкова, сообщают ИА "Народные новости" со ссылкой на собственный источник. Сам Губанков также летел на разбившемся самолете.

Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря в Черном море у берегов Сочи. На борту лайнеры было 92 человека, в том числе 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, по три журналиста от Первого канала, НТВ и "Звезды", а также врач и филантроп Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. В катастрофе никто не выжил.

В настоящее время идут поиски тел погибших и устанавливаются причины трагедии. Среди основных версий — ошибка пилотирования и технические неполадки.

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