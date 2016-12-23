Захватчики ливийского самолета отпустили 65 человек. Неизвестные позволили уйти группе пассажиров, состоящей в том числе из женщин и детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на премьера Мальты Джозефа Муската. Всего на борту самолета было 118 человек.

Самолет А320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways был захвачен в небе над Ливией сегодня, 23 декабря. Лайнер совершал внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи. Захватчики несколько раз меняли маршрут самолета. Сначала лайнер изменил курс и полетел на Мальту, затем развернулся обратно в Триполи, после чего снова отправился на Мальту. В аэропорту Мальты самолет приземлился в 11:32 по местному времени (13:32 мск).

Точное количество захватчиков не известно. По данным различных СМИ, их может быть двое. Неизвестные угрожали взорвать самолет. Ранее сообщалось, что у одного из захватчиков есть граната. По данным сайта "Эль-Биляд", захватчики принадлежат к группировке "Аль-Фатих аль-Джадид" и требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама.

В настоящее время ведутся переговоры с угонщиками. Вокруг самолета расположены подразделения военных, которые пока что не предпринимают активных действий.