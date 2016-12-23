СМИ сообщили о клинической смерти Лужкова

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы. По данным агентства, 80-летний Лужков был выведен из состояния клинической смерти, сейчас врачи борются за его жизнь.

Ранее Life сообщил, что бывший градоначальник упал в обморок в библиотеке МГУ из-за падения давления. Телеканал опубликовал видео с кадрами, на которых якобы снят Лужков на носилках в больнице. Life добавил, что у бывшего мэра упало давление из-за того, что он на протяжении долгого времени принимал сильнодействующий лекарственный препарат. По данный телеканала, состояние Лужкова удовлетворительное.

Пресс-секретарь экс-мэра Москвы Геннадий Теребков опроверг сообщения о том, что жизнь Лужкова находится в опасности, сообщило РИА "Новости".

"Никакой срочной госпитализации не было. Юрий Михайлович имеет право посещать медицинские учреждения по своему усмотрению", — передает "Медуза" слова Теребкова.