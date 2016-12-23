В небе над Ливией угнали пассажирский самолет

В небе над Ливией захватили самолет А320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airway. На борту судна находятся 118 человек, сообщает ТАСС. Лайнер позднее приземлился на Мальте.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в твиттере написал, что самолет выполнял внутренний рейс в Ливии, однако угонщики вынудили изменить направление.

Министр транспорта Ливии сообщил, что с угонщиками самолета ведутся переговоры.

Захватчики угрожают взорвать самолет. По данным Times Of Malta, на борту находится один злоумышленник, который заявляет о наличии ручной гранаты. Также газета сообщила, что воздушный пират называет себя сторонником бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Он согласен отпустить всех пассажиров, но настаивает, что члены экипажа должны остаться на борту.

Британские и американские СМИ сообщают со ссылкой на аэропорт Мальты, что на самолете находятся двое угонщиков. Требования злоумышленников неизвестны.