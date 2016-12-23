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По делу банка "Советский" задержали четырех человек

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© Фото: astrakhanfm.ru

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Следствие считает, что банк выдавал крупные кредиты фиктивным компаниям.

По делу банка "Советский" задержали четырех человек. К ночи с 22 на 23 декабря Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области на двое суток задержало бывшего начальника Кредитного департамента банка "Советский" Кузнецова, сообщает "Фонтанка.ру". Помимо Кузнецова, по данным издания, были задержаны трое предпринимателей, которые, по версии следствия, являются номинальными директорами подставных компаний. Это бывший сотрудник "Импексбанка" Семенов, а также предприниматели Чернышева и Толстоухов.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у них по месту жительства накануне, 22 декабря. Кроме того, десятки обысков прошли у 13 фигурантов дела, девять из которых состоялись в Петербурге. Следственные мероприятия коснулись бывшего председателя совета директоров АО банк "Советский" Владимира Митрушина, бывшего председателя правления АО банка "Советский" Андрея Карпова, бывшего заместителя председателя правления АО банк "Советский" Шахова, главного бухгалтера АО банка "Советский" Дьячука, бывшего начальника Управления по рискам АО банка "Советский" Колбина и начальника обслуживания юридических лиц АО банк "Советский" Павловой.

ГУ МВД сообщило, что в период с февраля 2014 года по декабрь 2016 года происходило оказыние незаконных услуг учредителям и руководителям кредитных учреждений на территории РФ, предшествующих отзыву у них лицензий на осуществление банковских операций. Следствие считает, что действия проводились на основе имеющийся информации о скором введении в банке "Советский" временной администрации.

В рамках уголовного дело проверяется кредитная линия, открытая в конце 2015 года между банком "Советский" и фирмой ООО "Сервис". Кредит в 150 млн рублей был выдан под ставку 18% со сроком погашения до 5 октября 2018 года. Предполагается, что эти деньги были распределены между соучастниками.

В правоохранительных органах сообщили, что установлено не менее 32 фиктивных организаций, на которые оформлялись невозвратные кредиты, в том числе и в других банках Российской Федерации.

Об обысках в банке "Советский" стало известно накануне днем, 22 декабря. Сообщалось, что следственные мероприятия проходят в филиалах банка по всей России. После обысков пять человек доставили в главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области, в том числе бывших мажоритарии банка "Советский" Владимира Митрушин и Андрея Карпова.

Следователи считают, что перед введением в банке временной администрации было выдано несколько крупных кредитов фиктивным компаниям. По факту намеренного вывода денежных средств было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В самом банке "Советский" сообщили, что действия сотрудников правоохранительных органов касаются лишь бывших сотрудников банка, которые работали до санации. По словам представителей кредитной организации, к текущей деятельности банка следственные мероприятия не имеют отношения, а "Советский" работает в обычном режиме.

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