В Петербурге прошли рейды по местам производства нелегального алкоголя

В Петербурге прошли рейды по местам изготовления и хранения контрафактного алкоголя. Оперативные мероприятия с утра 23 декабря проводят сотрудники Росалкогольрегулирования, экономической полиции, ФСБ и бойцы "Града" спецназа ФСБ.

Во Фрунзенском районе сотрудники правоохранительных органов нагрянули на фабрику шампанского, где разливали шампанское "Боско", сообщает "Фонтанка.ру". На фабрике, расположенной на Софийской улице, 93, задержали рабочих-мигрантов, после чего начался монтаж оборудования.

В Выборгском районе рейд прошел в СНТ "Климовец". На улице Шишкина были обнаружены склады с водкой. В ангарах также работали мигранты, которые разливали спирт из цистерн и наклеивали этикетки десяти наименований водки.

Сообщается, что в ближайшие часы в Петербурге закроют еще два незаконных производства алкогольной продукции.

Фото: fontanka.ru